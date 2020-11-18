Шаляпин ответил на призыв Меладзе игнорировать новогодние огоньки

https://static.news.ru/photo/f5d4e1d2-2a1e-11eb-b4b8-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Прохор Шаляпин прокомментировал призыв Валерия Меладзе игнорировать артистами новогодние огоньки из-за проблем артистов. По мнению мэтра отечественной эстрады, ограничения из-за коронавируса приведут к бедственному положению звёзд.

Певец Прохор Шаляпин в ответ на это заявил, что «все только обрадуются», если Меладзе и ему подобные проигнорируют новогодние огоньки, и призвал известных артистов уступить дорогу молодым.

Та плеяда звезд, которая не сходит с экранов и давно заработала на безбедную жизнь, должны сегодня молчать и не жаловаться на жизнь. Глупо, когда они возмущаются. Всем простым людям сейчас тяжело. Уходите и дайте дорогу молодым и талантливым ребятам. Страна устала от этих артистов. Я за молодежь. У нас на сцене поёт одна шваль. У нас много талантливые ребят, их просто не поддерживают, — не стеснялся в выражениях Шаляпин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Певец добавил, что у людей типа Меладзе в прошлом году было по пять-семь новогодних корпоративов, на которых они «зарубили» огромные деньги.

Им платили по 5–10 миллионов рублей за выступление. Мне обидно за талантливых ребят. Они бы с удовольствием снялись в этом огоньке бесплатно вместо Меладзе, — резюмировал певец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что потери в сумме от пяти до 80 млн рублей ждут российских звёзд из-за отмены корпоративов в связи с ограничениями по коронавирусу. Артисты и ведущие недополучат 80% своих гонораров.