Шаляпин отреагировал на обвинения в онанизме на «Фабрике»

https://static.news.ru/photo/d6271442-55c3-11eb-9b6e-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: Прохор Шаляпин/vk.com

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в онанизме на проекте «Фабрика звёзд».

Так, некоторое время назад с соответствующим заявлением выступил солист группы «Челси» Арсений Бородин. Известно, что оба артиста принимали участие в шестом сезоне проекта. По словам Бородина, однажды Шаляпин попал в объективы камер во время мастурбации. Данный фрагмент оказался в эфире телеканала MTV.

Стоит отметить, что Шаляпин не стал опровергать озвученные обвинения, а попросту подчеркнул, что он и Бородин находились вместе в одной спальне.

Уж не знаю, как девочки себя ублажали, но в нашей спальне не пыхтел только ленивый. Сдаю с потрохами! Там теребили все! — отметил Шаляпин, слова которого приводит StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что Прохор Шаляпин резко высказался в адрес Марии Шукшиной, раскритиковавшей тех, кто получает «большие деньги» за скандальные шоу на ТВ. По словам артиста, те, кто призывает к морали на телевидении, в первую очередь должны начать с самих себя.

Шаляпин заявил, что актриса «должна помолчать» в размышлениях о морали. Он добавил, что «свечку не держал» и кто сколько получает, не знает. Но не видит ничего такого в том, если за участие в шоу и платят.