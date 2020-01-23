https://static.news.ru/photo/5e51969e-3e73-11ea-9381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпатажный российский певец Прохор Шаляпин завязал отношения с миллионершей из Канады по имени Татьяна. В настоящее время влюблённая пара отправилась в дорогостоящий круиз по Тихому океану. Об этом журналистам 24 января сообщили другие туристы, отдыхающие на корабле.

По словам источника, новой спутнице Шаляпине немногим больше 40 лет. Её зовут Татьяна. Она — миллионерша российского происхождения, проживающая в Канаде. Во время разговора с другими туристами Татьяна ненароком призналась, что обладает достаточно крупным доходом от личной сети адвокатских компаний по всей стране. Поэтому круизный тур с Шаляпиным она точно может себе позволить.

До этого влюблённая пара была замечена в Astoria Beverly Hills — самом дорогом отеле на территории Лос-Анджелеса. Татьяна со своим «звёздным» молодым человеком прожила там восемь дней в люксовом номере. Проживание в нём на протяжении 24 часов стоит 80 тысяч рублей, сообщает «КП».

Как ранее писал NEWS.ru, Прохор Шаляпин признался, что не собирается жениться и заводить детей.