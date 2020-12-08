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Шаляпин опроверг связь со Светличной

18:12, 08 декабря 2020
Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: shalyapin_official/instagram.com

Прохор Шаляпин опроверг слова Тамары Сёминой о связи со Светланой Светличной.

Она — пожилой человек. Я на пожилых не обижаюсь. Совершенно меня не трогает, что она там сказала. Бабушки вон около подъезда всё время что-то говорят, — сказал Шаляпин порталу Teleprogramma.pro.

Сёмина в программе «Звёзды сошлись» назвала Шаляпина «маленьким, по старушкам гуляющим» и «собирающим коллекцию старушек», писал NEWS.ru.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили, в прошлом известный своими скандальными высказываниями, назвал Шаляпина мракобесом. Это произошло во время YouTube-шоу «Что было дальше?».

Певец некоторое время был женат на бизнес-леди Ларисе Копенкиной, которая была намного старше его, затем Шаляпин встречался с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, а в начале 2020 года закрутил роман с 40-летней женщиной, писал NEWS.ru.

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