Шаляпин объяснил интерес к популярной среди зумеров Кадышевой Певец Шаляпин назвал Кадышеву олицетворением русского духа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин объяснил феномен народной артистки России Надежды Кадышевой простотой, красотой и нежностью, которые присутствуют в ее песнях. В беседе с 360.ru артист назвал певицу олицетворением русского духа.

Я был на концерте Надежды Никитичны в 1998 году в Волгограде. Считаю, что она — олицетворение русского духа, русского человека. В ней есть вся простота, красота, нежность в песнях, воспевание истинных ценностей, любви. По-доброму, без пафоса и надменности, как сегодня в современных песнях, — подчеркнул певец.

Шаляпин отметил, что молодежь стала массово посещать концерты Кадышевой, поскольку у людей всегда есть потребность в искренности, чистоте и светлых чувствах. Он также выразил восхищение талантом супруга певицы и коллективом «Золотое кольцо».

Ранее стало известно, что выступления Надежды Кадышевой продолжают набирать популярность среди молодежной аудитории. Во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ» молодые люди пустились в пляс, буквально вскакивая со своих мест.