Шаляпин нелестно высказался в адрес Шукшиной по поводу гонораров за шоу

https://static.news.ru/photo/e5fd25f8-3f5e-11eb-a654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин резко высказался в адрес Марии Шукшиной, раскритиковавшей тех, кто получает «большие деньги» за скандальные шоу на ТВ. По словам артиста, те, кто призывает к морали на телевидении, в первую очередь должны начать с самих себя.

Шаляпин заявил, что актриса «должна помолчать» в размышлениях о морали. Он добавил, что «свечку не держал» и кто сколько получает, не знает. Но не видит ничего такого в том, что если за участие в шоу и платят.

Во-вторых, если Мария призывает к морали наше телевидение, то прежде всего она должна начать со своей собственной матери, которая ходила по всем этим ток-шоу и наверняка не бесплатно. Свою маму ей надо сначала остановить, а потом уже претензии к российскому телевидению предъявлять, — аргументировал Шаляпин в интервью Teleprogramma.pro.

По словам певца, можно долго рассуждать о морали, но у каждой программы есть свой зритель, свой рейтинг и специально для очернения эфира российское телевидение «ничего не делает».

Если бы люди смотрели «В гостях у сказки» или «В мире животных», то показывали быть исключительно эти передачи. Судя по рейтингам, если показывают что-то ванильное, научно-познавательное, доброе, развивающее, то люди почему-то переключают канал, — добавил артист.

Что же касается ток-шоу, у них высокие рейтинги. Но никто не заставляет насильно смотреть эти программы. А Мария Шукшина просто «пиарится» своими разговорами о морали, хотя давно вместе с мамой «очернила имя великого Шукшина», которого любит вся страна, отметил Шаляпин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Мария Шукшина объяснила причины безнравственности, царящей на ток-шоу, которые выходят на федеральных телеканалах. Сейчас политика телевидения одна — набрать просмотры за счёт скандальной темы. Поэтому на федеральных каналах царят пошлость, безнравственность, ссоры, клевета, дрязги и жуткие семейные разборки.