Шакиру подозревают в новом мошенничестве на €6 млн

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Шакира

Прокуратура Испании подозревает колумбийскую певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов в 2018 году на сумму, превышающую €6 млн (около 611 млн рублей), сообщает агентство EFE. Как считают налоговики, исполнительница совершила мошенничество, используя сеть, базирующуюся в офшорных зонах, при выплате подоходного налога с физических лиц и налога на капитал. Прокуратура требует восемь лет и два месяца тюремного заключения и штраф в $23,8 млн.

Также в Испании певицу подозревают в преступлениях, касающихся неуплаты налогов с 2012 по 2014 год — речь идет о долге в €14,5 млн (около 1,5 млрд рублей).

Суд города Эсплугес-де-Льобрегат (Барселона) возбудил против Шакиры дело по двум налоговым преступлениям против государственного казначейства. Речь идет о статусе налогового резидента страны. Певица уверяет, что не жила в Испании в те годы, однако, по данным агентства, исполнительница проводила в стране более 183 дней в году, что делает ее налоговым резидентом.

Первое заседание суда состоится 20 ноября 2023 года. Предполагается, что Шакира даст показания в режиме видеоконференции из своего дома в США.

Ранее адвокат Сергей Жорин, комментируя дело Шакиры, заявил, что вопрос неуплаты налогов или уклонения от уплаты является максимально принципиальным для европейских стран и США. По его словам, зачастую за это нарушение можно получить более суровое наказание, чем за насильственное преступление. Адвокат считает, что спор будет идти вокруг того, сколько времени в году проводила Шакира в Испании.

Как разъяснил юрист, если адвокаты докажут, что Шакира в этот период не была налоговым резидентом Испании, то она выиграет дело и никаких санкций к ней применяться не будет. Если налоговики докажут свою правоту, то певице грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.