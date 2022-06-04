Шакира подтвердила уход от футболиста Пике Daily Mail: певица Шакира заявила о расставании с футболистом Пике

Фото: Cezaro De Luca/dpa/Global Look Press

Жерар Пике, певица Шакира

Колумбийская певица Шакира заявила, что уходит от защитника «Барселоны» Жерара Пике на фоне слухов об изменах спортсмена, пишет Daily Mail. Пара состояла в отношениях 11 лет, при этом они не оформляли брак официально. За время совместной жизни Шакира родила Пике двоих сыновей — Милана и Сашу.

С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание, — заявила Шакира.

При этом она попросила Пике даже не пытаться принести извинения, поскольку она «прекрасно знает, что тот лжёт».

О том, что защитник «Барселоны» и певица расстались, 2 июня сообщило издание El Periodico. По данным источника, Пике часто замечали в ночных заведениях в сопровождении других женщин. Более того, отмечается, что Жерар до 2–3 часов ночи мог находиться на вечеринках, несмотря на утренние тренировки с командой.

Ранее сообщалось, что суд Ростова-на-Дону расторг брак между 32-летним футболистом Павлом Мамаевым и экс-моделью Аланой Мамаевой. Девушка также часто обвиняла спортсмена в изменах. Например, подобное заявление она сделала в декабре 2018-го, выложив снимок аккаунта якобы любовницы Мамаева. По информации СМИ, на окончательное решение Мамаевой повлияла связь футболиста с испанкой Ирен Гарсиа. У пары есть общий ребёнок — дочка Алиса.