«Шакалы»: Разин взъелся на Лазарева за «Седую ночь» на французском Разин обвинил Лазарева и Жукова в воровстве песен «Ласкового мая»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин

Российские певцы Сергей Лазарев и Сергей Жуков не имели права исполнять песни группы «Ласковый май», заявил в Telegram-канале продюсер Андрей Разин. По его словам, все авторские права на композиции принадлежат только ему, а другие артисты подобно «коршунам и шакалам» воруют творчество группы.

Коршуны и шакалы, которые пытаются украсть творчество группы «Ласковый май». Вот Сережа Лазарев выложил на французском «Седую ночь», Рома Жуков и «Белые розы». Все будет удаляться, потому что не имейте привычку воровать, — сказал Разин.

Продюсер подчеркнул, что «хозяином» песен является именно он. Поэтому, продолжил Разин, певцам просто нужно было сначала прийти к нему и выкупить право на исполнение этих шлягеров.

Сергей Лазарев исполнил «Седую ночь» на французском языке в ремейке советской комедии «Иван Васильевич меняет все» от телеканала ТНТ. По информации СМИ, Лазарев присоединился к проекту почти в последний момент — 29 декабря, когда велись пересъемки сцен, из которых убрали Филиппа Киркорова и Анну Асти.

Ранее экс-продюсер «Ласкового мая» назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холл» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их и их семьи. По словам Разина, трибьют «приговорен высшими силами», поэтому он будет по пятницам проклинать предков и потомков каждого из вышедших на сцену музыкантов, среди которых Лариса Долина, Николай Басков, Алсу, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, SHAMAN, Игорь Крутой, Татьяна Буланова и многие другие.