Шахназаров рассказал, как Верка Сердючка по желанию выступала перед ВСУ

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Андрей Данилко

Журналист Михаил Шахназаров в беседе с «Народными Новостями» рассказал, как украинский певец Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выступал перед ВСУ по собственному желанию. Он считает, что таких «неблагодарных» артистов больше не стоит впускать в Россию.

Он по собственному желанию выступает перед ВСУ. А что вы думаете, что Ротару за деньги пишет о том, что она с Украины и так далее? Нет. Просто не надо никого больше тащить к нам. Есть Жмеринка, есть Хацапетовка, масса клубов и летних эстрад, вот и пусть выступают там все эти трансвеститы, — высказался Шахназаров.

Он отнес к списку неблагодарных артистов Светлану Лободу, Макса Барских и других украинских музыкантов, раскритиковавших спецоперацию на Украине. Многие считают, что знаменитостям платят за подобную критику, однако Шахназаров не разделяет подобные мнения. Журналист добавил: русскую культуру «пинают ногами» уже несколько лет. Он убежден, что пора прекратить приглашать в страну людей, которые только наживаются на России, не предлагая ничего взамен.

Ранее журналистка Алена Жигалова раскритиковала выступление певца Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки. Она осталась возмущена русофобским выступлением артиста в Амстердаме.