Севиль Велиева раскрыла секрет своей победы в шоу «Маска» Певица Севиль Велиева рассказала, благодаря кому победила в шоу «Маска»

Фото: Пресс-служба НТВ

Севиль Велиева

Вокалистка группы Artik & Asti Севиль Велиева стала победителем пятого сезона российского телешоу «Маска» на НТВ, которая выступала в костюме енота. В своем Telegram-канале она призналась, что победить во многом ей помог совет одного из продюсеров.

В своем сообщении певица от души поблагодарила всю команду проекта, костюмеров, хореографов, режиссеров-постановщиков и других, а также всех зрителей. По ее словам, ее переполняли чувства благодарности и грусти.

Да, мне грустно, что эти три месяца пролетели как одно мгновение… незабываемым и безудержным счастьем. Я и представить не могла, что так привяжусь к этому зверьку. Спасибо, Енотик, что показал, какой я могу быть, — написала артистка.

Она также поделилась секретом, что так удачно выступила благодаря совету генпродюсера, отвечающего за развлекательные программы на НТВ, Юлии Сумачевой. Во время их беседы она посоветовала певице довериться персонажу: «он сам тебе укажет путь и характер».

Ранее член жюри телешоу Филипп Киркоров объяснил, почему не отдал первое место в «Маске» Ани Лорак. По его словам, он даже не догадывался, что его подруга будет выступать в костюме кота, зато теперь его нельзя обвинить в коррупции.