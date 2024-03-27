Севиль объяснила, почему артисты быстро выпустили песни после теракта Певица Севиль: артисты после теракта в «Крокусе» выражают скорбь через песни

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Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева

Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева поддержала артистов, которые выпустили песни в первые дни после теракта в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент NEWS.ru. За кулисами мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд «Русского Радио» она отметила, что музыканты выражают свою скорбь через песни. Она также призвала людей быть добрее, ведь артисты действуют из благих побуждений.

Мы артисты, мы люди музыки. И неуместным мне кажется быть скорбящими смотрящими, которые как надзиратели выдвигают свои теории и версии, как правильно скорбеть. Мне кажется, люди посылают такой негатив от беспомощности и страха, что тоже можно объяснить. Артист должен выражаться так, как считает нужным. И когда это происходит через музыку, я в этом не вижу ничего плохого, — пояснила исполнительница.

Певец SHAMAN 24 марта опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», выпущенную в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По словам исполнителя, он написал композицию на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв.

В этот же день рэпер Мот выпустил песню «Ангелы не спят», посвященную жертвам трагедии в «Крокусе». Артист поделился записью на своих страницах в социальных сетях. По его словам, каждый проявляет свою поддержку в меру способностей и возможностей.