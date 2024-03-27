Север назвала важную задачу после теракта в «Крокусе» Елена Север заявила о важности объединиться после трагедии в «Крокусе»

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» важно объединиться и поддержать людей, сказала певица и телеведущая Елена Север в студии «Русского Радио», где состоится мемориальный концерт «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, артисты могут это сделать своим творчеством и песнями.

Наша задача — объединиться, несмотря ни на что и, поддержать людей. Артисты могут это сделать своим творчеством и песнями, — сказала певица.

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Также в студии «Русского Радио» замначальника службы пожаротушения управления МЧС по Северо-Западному округу Москвы Василий Терешин рассказал о работе в «Крокус Сити Холле» после теракта. Он пояснил, что к тушению пожара привлекалось большое количество подразделений территориального пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Сам он выступил связующим звеном между гарнизоном и штабом Подмосковья.

Певец ЮрКисс также в студии «Русского Радио» признался, что решение о возвращении смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле» должны принимать профессионалы с соответствующими полномочиями. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он добавил, что ему самому хочется сказать «да» этой инициативе.