Сестры Шукшины будут судиться за права на произведения их знаменитого отца Ольга Шукшина подала в суд на сестру Марию из-за прав на труды их отца

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Василий Шукшин

Актриса Ольга Шукшина подала в Таганский районный суд Москвы иск к своей сестре Марии Шукшиной, сообщает MK.RU со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции. Артистки будут судиться за права на произведения их отца Василия Шукшина — классика советской литературы.

Ольга Шукшина требует признать недействительным договор об отчуждении исключительных прав на произведения Шукшина, заключенный между вдовой писателя Лидией Федосеевой-Шукшиной и его старшей дочерью актрисой Марией Шукшиной. Подготовка к судебному заседанию назначена на 4 марта.

Ольга не общается со старшей сестрой уже более 10 лет. Отношения между актрисами ухудшились, когда в семье разразился скандал с квартирой на улице Бочкова в Москве. Речь идет о наследстве режиссера Василия Шукшина. Тогда младшая дочь обратилась за помощью к общественности, однако Марии это не понравилось. Вместо того чтобы поговорить с сестрой, она на нее обиделась.

Ранее Мария Шукшина предположила, что певец Филипп Киркоров на концерте в дуэте с исполнительницей Жасмин спел песню в поддержку ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По ее словам, подписчица прислала видео, на котором артист в дуэте с Жасмин на сцене исполнил песню со словами: «Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу».