Сестра Жанны Фриске умерла после продолжительной борьбы с раком Сестра Жанны Фриске сообщила о смерти кузины певицы Татьяны Гончаренко

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Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что двоюродная сестра артистки Татьяна Гончаренко скончалась от рака. Девушка лечилась в Турции, после чего пошла на поправку.

Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить, — поделилась артистка в сторис.

Летом 2022 года Фриске собирала деньги на лечение родственницы. Певица признавалась, что врачи обнаружили у Татьяны метастазы в позвоночнике и печени. Тогда сестре Жанны Фриске понадобился срочный курс химиотерапии. Однако лечение в Турции ее не спасло. В начале мая 2024 года исполнительница сообщила о плохом состоянии сестры. Метастазы пошли по всему организму. Фриске уточнила, что лечение за границей ничего не дало Татьяне, а медики только «вытягивали деньги».

Ранее стало известно, что заболевание у сестры Фриске обнаружили 11 лет назад. Однако в июне 2022 года произошел рецидив. Тогда родственники начали искать все возможные пути для помощи Татьяне Гончаренко. Сбор средств был объявлен в соцсетях. Родственники больной рассматривали возможность перевезти ее в Израиль.