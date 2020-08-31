Сестра Жанны Фриске стала крёстной мамой

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Младшая сестра покойной поп-певицы Жанны Фриске Наталья стала крёстной мамой и показала фотографии с крестницей.

Сегодня я стала крёстной мамой одной красивой девочки по имени Анастасия, — написала Фриске в своём Instagram.

Поклонники оценили фотографии и поздравили её с новым статусом, отметив, что она могла бы стать прекрасной мамой.

У Натальи Фриске пока нет детей, а из-за конфликта с семьёй гражданского мужа Жанны Фриске у неё нет возможности общаться с племянником Платоном, пишет «Экспресс-газета».

Певица Жанна Фриске ушла из жизни после длительной борьбы с раком в 2015 году. Как сообщал NEWS.ru, её гражданский муж Дмитрий Шепелев недавно заявил, что снова хотел бы стать папой. У Дмитрия и Жанны в 2013 году родился сын Платон.