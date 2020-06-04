Сестра Жанны Фриске сделала стрижку, став копией певицы

https://static.news.ru/photo/5569e270-a6f1-11ea-9d22-fa163e074e61_660.jpg Наталья Фриске Фото: friske_natalia/instagram.com

Сестры Жанны Фриске Наталья сделала стрижку, которая превратила её в копию умершей певицы. Свежее фото родственница звезды опубликовала в Instagram.

Наталья посетила один из салонов красоты, которые начали открываться в Подмосковье.

Наконец-то весеннее преображение, — подписала женщина фото.

Пользователи немедленно увидели сходство Натальи с сестрой, о чём тут же написали в комментариях. Наталья младше Жанны на 12 лет, она постоянно публикует фото с сестрой, уже пять лет переживая её смерть.

Наталья также переживает о том, что у неё нет возможности видеться с племянником. Но, считает родственница певицы, Платон вырастет и сделает правильные выводы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Фриске резко отреагировала на критику в свой адрес со стороны продюсера Иосифа Пригожина. Её задело, что все заметили, как она копирует образ сестры Жанны и зарабатывает на её памяти.