Сестра Ольги Бузовой рассказала, чем занимается в самоизоляции

Сестра Ольги Бузовой Анна смогла правильно использовать свободное время, которое у неё появилось благодаря режиму самоизоляции. Девушка начала активно заниматься спортом.
За две недели ей удалось сбросить 2 кг и сесть на шпагат.
Усталость накапливается, словно целыми днями вагоны разгружаешь, хотя вроде ничего особенного и не делаешь, — посетовала начинающая певица.
Кроме того, светская львица развивает свои кулинарные способности. Каждый день она балует своего супруга новыми блюдами.
Ранее NEWS.ru писал о том, что советский и российский рок-музыкант Сергей Галанин уехал в загородный дом. По его словам, там легче переносится режим самоизоляции.
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