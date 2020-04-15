Сестра Ольги Бузовой рассказала, чем занимается в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/5bdbeccc-7f3a-11ea-b766-fa163e074e61_660.jpg Анна Бузова Фото: annabuzova/instagram.com

Сестра Ольги Бузовой Анна смогла правильно использовать свободное время, которое у неё появилось благодаря режиму самоизоляции. Девушка начала активно заниматься спортом.

За две недели ей удалось сбросить 2 кг и сесть на шпагат.

Усталость накапливается, словно целыми днями вагоны разгружаешь, хотя вроде ничего особенного и не делаешь, — посетовала начинающая певица.

Кроме того, светская львица развивает свои кулинарные способности. Каждый день она балует своего супруга новыми блюдами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что советский и российский рок-музыкант Сергей Галанин уехал в загородный дом. По его словам, там легче переносится режим самоизоляции.