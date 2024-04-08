Сестра-наркозависимая, лекарства за миллион: где сейчас Эвелина Бледанс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвелина Бледанс

Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что недавно потеряла сестру, которая страдала от наркозависимости. Как сейчас живет актриса, что известно о ее личной жизни?

Как Бледанс потеряла сестру

Артистка в шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что у нее умерла сестра Диана. По словам телеведущей, женщина с молодого возраста начала позволять себе запрещенные вещества, что привело к циррозу печени и гепатиту. Бледанс рассказала, что потратила миллион рублей на лекарства для родственницы, однако потом пожалела об этом.

«К сожалению, было публичное бичевание, что я сестре не помогаю. Я поняла, что для меня миллион — очень большая сумма. Я на тот момент в студии сказала, что нет, я не буду, у меня ребенок с особенностями, фонд, дети», — рассказала актриса.

Правда, по словам Бледанс, сестра не стала принимать лекарства, объяснив, что не хочет ограничивать себя. Актриса отметила, что Диана «любила покурить, выпить и жирненького поесть», поэтому ее возмутили просьбы родственницы помочь. Кроме того, артистка призналась, что сестра только требовала финансовой поддержки и не была заинтересована в дружеских отношениях.

«Она даже мне не позвонила, когда вся страна говорила, что у меня родился ребенок с синдромом Дауна. Она же не позвонила, не написала, она могла меня найти! И потом вдруг прийти через 10 лет и начать мне вменять», — со слезами на глазах разоткровенничалась актриса.

О смерти Дианы Бледанс узнала, когда была на гастролях. Сначала артистка хотела сорваться в Ялту на похороны к семье, но решила остаться, чтобы не подводить коллег.

«Человек не хотел жить, хотел прожить этот кусочек ярко. Конечно, такая ситуация к чему может привести? К тому, что осталась дочка без матери. Она мне написала, что мама умерла. Я оплатила похороны», — подытожила телеведущая.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ruЭвелина Бледанс Фото: Сергей Петров/NEWS.ruЭвелина Бледанс

Что известно о личной жизни Бледанс

Актриса была замужем три раза. Ее первым супругом стал актер и сценарист Юрий Стыцковский. Звезды поженились в 1993 году, прожив вместе 17 лет, однако спустя несколько месяцев оформили развод.

Вторым избранником Бледанс был предприниматель из Израиля Дмитрий. От него телеведущая родила сына Николая в 1994 году. Сейчас он работает в Израиле.

Третьим супругом Бледанс был продюсер Александр Семин. В 2012 году у пары родился сын Семен. Он появился на свет с синдромом Дауна, однако артистка решила не «прятать» его от людей. Она часто выводит мальчика на светские мероприятия, ведет блог от его имени и организует совместные с наследником съемки.

В 2017 году Бледанс и Семин развелись. Актриса признавалась, что разрыв отношений произошел в большей степени из-за того, что продюсеру не нравилось повышенное внимание к его семье. Решающим моментом стала скандальная история, когда Алена, няня сына, обвинила Семина в избиении.

Где сейчас Эвелина Бледанс

Бледанс продолжает строить карьеру. В 2023 году вышли картины «АльфаРомео», «Одна дома» и «Политех» с ее участием.

Кроме того, Бледанс возглавляет благотворительный центр. Организация поддерживает семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна.

«Наша задача — это не только помощь семьям, где воспитывают детей с особенностями развития, но и содействие формированию положительного общественного мнения, понимания и принятия в Москве и России „особенных“ детей и взрослых как равноправных личностей и членов общества», — говорится на сайте центра.

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