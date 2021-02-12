Сестра Крида вышла замуж за аргентинца

Сестра Егора Крида Мария Булаткина вышла замуж за аргентинца Чарли Морено. Девушка много лет живёт в США, Морено уже дважды делал ей предложение.
Фото с торжества сестра Крида опубликовала на своей странице. Звёздного брата на свадьбе не было. Альтернативой платью у невесты стал белый шёлковый брючный костюм. Образ новобрачной дополнила шляпка с вуалью. Жених был одет в классический костюм серого цвета.
На свадьбе пары были только самые близкие друзья. Они встречали молодожёнов аплодисментами. Егор Крид в это время был задействован в шоу «Голос» в качестве наставника.
Мария Булаткина вместе со своим женихом с 2019 года. Егор Крид пока так и не нашёл свою половину, несмотря на многочисленные романы рэпера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный продюсер Максим Фадеев отреагировал на новость о том, что Егор Крид стал наставником в вокальном шоу «Голос. Дети». По его мнению, Крид не может быть учителем, так как ему самому ещё нужен наставник.