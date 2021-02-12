Сестра Крида вышла замуж за аргентинца

https://static.news.ru/photo/b60a8a0e-6dab-11eb-be53-96000091f725_660.jpg Егор Крид с сестрой и родителями Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сестра Егора Крида Мария Булаткина вышла замуж за аргентинца Чарли Морено. Девушка много лет живёт в США, Морено уже дважды делал ей предложение.

Фото с торжества сестра Крида опубликовала на своей странице. Звёздного брата на свадьбе не было. Альтернативой платью у невесты стал белый шёлковый брючный костюм. Образ новобрачной дополнила шляпка с вуалью. Жених был одет в классический костюм серого цвета.

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На свадьбе пары были только самые близкие друзья. Они встречали молодожёнов аплодисментами. Егор Крид в это время был задействован в шоу «Голос» в качестве наставника.

Мария Булаткина вместе со своим женихом с 2019 года. Егор Крид пока так и не нашёл свою половину, несмотря на многочисленные романы рэпера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный продюсер Максим Фадеев отреагировал на новость о том, что Егор Крид стал наставником в вокальном шоу «Голос. Дети». По его мнению, Крид не может быть учителем, так как ему самому ещё нужен наставник.