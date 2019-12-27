Сестра известного певца и композитора Джорджа Майкла Мелани Панайоту в Рождество была найдена мёртвой в своём доме. Она умерла ровно спустя три года после смерти знаменитого брата.
Также в местной полиции уточнили, что криминального следа в смерти 55-летней женщины обнаружено не было,
Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Одним из самых знаменитых хитов музыканта является песня «Last Christmas».
Как ранее писал NEWS.ru, знаменитый музыкант Элтон Джон в интервью Шэрон Осборн назвал причины смерти певца Джорджа Майкла. По словам композитора, тот испытывал проблемы с алкоголем и наркотиками из-за того, что не хотел быть геем.
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