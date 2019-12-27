https://static.news.ru/photo/fa7b419e-28cc-11ea-8301-fa163e074e61_660.jpg Фото: SOLO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сестра известного певца и композитора Джорджа Майкла Мелани Панайоту в Рождество была найдена мёртвой в своём доме. Она умерла ровно спустя три года после смерти знаменитого брата.

Также в местной полиции уточнили, что криминального следа в смерти 55-летней женщины обнаружено не было, информирует Mirror.

Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Одним из самых знаменитых хитов музыканта является песня «Last Christmas».

Как ранее писал NEWS.ru, знаменитый музыкант Элтон Джон в интервью Шэрон Осборн назвал причины смерти певца Джорджа Майкла. По словам композитора, тот испытывал проблемы с алкоголем и наркотиками из-за того, что не хотел быть геем.