«Ревёшь от безысходности»: 32-летняя сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт

https://static.news.ru/photo/17a66c10-2b1c-11eb-a61f-fa163e074e61_660.jpg Фото: annabuzova/Instagram.com

Родная сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой — 32-летняя Анна — оказалась в больнице с инсультом. Об этом последняя рассказала на своей странице в социальных сетях. По её словам, удар случился 12 ноября 2020 года. Пациентка отметила, что спустя неделю она снова может говорить и даже читает вслух скороговорки.

Анна добавила, что инсульт временно лишил её чувствительности в правой руке и ноге. Сейчас она проходит курс реабилитации.

Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро <...>. Это правда очень страшное состояние, когда ты всё понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь... мычишь и ревёшь от безысходности... Потом мне срочно хотелось поговорить с мамочкой, папулей, сестрёнкой и сообщить, что люблю их больше всех на свете! — написала Анна на своей странице в социальной сети Instagram.

Певец Давид Манукян и телеведущая Ольга Бузова в ближайшем будущем могут стать родителями. К такому мнению пришли подписчики звёздной пары после очередного видеоролика в социальной сети Instagram. Его опубликовал возлюбленный исполнительницы и подписал фразой: «Беременна, что ли?». Сама Бузова много раз признавалась, что мечтает стать мамой нескольких наследников. Манукян, в свою очередь, много времени уделяет юным блогерам. Так, недавно в одном из своих роликов он назвал дочкой маленькую девочку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бузова в этом году уменьшила гонорар за своё участие в новогодних корпоративах. Так, выступить с 45-минутным концертом она готова за 2,5 млн рублей, что на один миллион меньше, чем годом ранее. Кроме того, она не против поработать и тамадой. За четыре часа заказчику придётся ей выплатить 3 млн рублей. Примечательно, что звезда наотрез отказалась выходить на сцену в медицинской маске.