Сестра Бузовой купила квартиру в Турции за 11 млн рублей

Фото: Соцсети

Анна Бузова

Сестра Ольги Бузовой Анна купила премиальную однокомнатную квартиру в Турции за 11 млн рублей. Об этом в своем блоге сообщила сама звездная родственница.

Квартира Анны Бузовой находится в престижном районе Каргыджак на берегу моря. Жилье находится в комплексе. где есть своя баскетбольная площадка и бассейн.

Площадь апартаментов небольшая, на кухне уже стоит гарнитур, ванная отделана в серых тонах. В спальне пока нет кровати или дивана, но сестру поющей ведущей это не смущает — она чувствует себя совершенно счастливой.

Это наша квартира, мне очень сложно сдержать эмоции. Это мечта, которую мы осуществили. Наше маленькое уютное гнездышко на берегу моря, то, как мы хотели и мечтали. То, к чему так долго шли, — заявила Бузова-младшая.

Стоимость такой недвижимости, по приблизительным оценкам, составляет $100–150 тысяч долларов в зависимости от метража квартиры. Отдельная наценка может быть сделана за высокий этаж и вид.

Анна Бузова на данный момент занимается бизнесом. У нее есть магазин бижутерии и аксессуаров, также у сестры Ольги Бузовой собственная линия одежды, обуви и косметики.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что стала обладательницей трехэтажного элитного особняка недалеко от Сочи стоимостью 100 млн рублей, однако эксперты отметили, что артистка завысила цену в три раза, реальная стоимость дома — 35 млн.