Серябкина — русалка, Киркоров — с «Мадонной»: звезды на гала-ужине МУЗ-ТВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров и Татьяна Тур

Накануне в Москве прошел гала-ужин Премии МУЗ-ТВ — 2024. Организаторы раскрыли обещанную интригу — имя пятого ведущего, в компанию к ранее объявленным Ольге Бузовой, Владимиру Маркони, Лолите и Клаве Коке. Им стал Николай Басков.

Бузова появилась на красной дорожке в черном кожаном костюме и высоких кожаных сапогах. Она заявила журналистам, что полюбила одиночество.

Ольга Серябкина выбрала для церемонии образ русалки — короткий черный топ и цветную блестящую длинную юбку, похожую на хвост женщины-рыбы. Филипп Киркоров появился на гала-ужине с большим опозданием и собрал вокруг себя всю прессу. Он был со спутницей — Марго из Макеевки, с которой неоднократно выходил в свет и которую называет «молодой Мадонной». Артист сообщил, что не планирует пышно отмечать 57-й день рождения 30 апреля. 30 лет назад у него в этот день умерла мать.

Дима Билан прибыл на церемонию ближе к полуночи. Журналисты прижали его вопросом, нравятся ли ему фотосессии с обнаженными девушками. Певец заметно смутился, но ответил утвердительно. Николай Басков хвалился отсутствием проблем с женским вниманием. Исполнитель рассказал, у кого есть шанс покорить его сердце. По его словам, эта женщина должна быть взрослее 28 лет, но не старше 50.

«23-летних я уже не потяну», — пошутил певец.

Самые яркие снимки участников гала-ужина — в фотогалерее NEWS.ru.