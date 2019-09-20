https://static.news.ru/photo/4b79846c-dbd3-11e9-b9b6-fa163e074e61_660.jpg Ольга Серябкина Фото: instagram.com/serebro_official

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина рассказала, что у неё никогда не было контракта с продюсером Максимом Фадеевым.

Когда ты договариваешься с человеком, если ты не нарушаешь с ним договорённостей, то нет проблем, — призналась певица в ходе шоу «Ходят слухи».

По её словам, ей всегда платили столько, что у неё даже мысли не возникало о финансовом разговоре. Она добавила, что разочарована всеми, кто плохо отзывается о продюсере.

Как писал News.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин усомнился в правдивости заявления экс-солистки группы Serebro Елены Темниковой, в котором она утверждала, что стала невольным свидетелем любовных отношений певицы Ольги Серябкиной с их руководителем Максимом Фадеевым.