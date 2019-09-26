https://static.news.ru/photo/7e78b13e-e052-11e9-a4e3-fa163e074e61_660.jpg Ольга Серябкина Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина в очередной раз удивила публику своим некорректным поведением. Певица оставила оскорбительное сообщение в Instagram главы российского МИДа Сергея Лаврова. Это пришлось сделать согласно правилам нового шоу, которое выходит на YouTube-канале «Чикен Карри».

Новый айфон напоминает твою задницу, так же подешевел, — написала исполнительница под фото Лаврова с министром иностранных дел и Республики Молдова Попеску.

Сообщение Molly не осталось незамеченным пользователями.

Тем не менее на данный момент её комментарий не удалён. Некоторые пользователи Сети похвалили Серябкину за смелость, однако большинство заметило, что такое поведение недостойно артистки, передаёт « Ридус ».

Всё понимаю, хайп, конечно, но где же уважение... возраст, статус, заслуги перед страной! некрасиво это всё, — заметил один из подписчиков.

Ранее Серябкина опубликовала ролик, на котором она катается на квадроцикле в Тверской области. 34-летняя артистка в качестве наряда выбрала откровенный топ и прозрачные лосины, чем возмутила фанатов. Многие подписчики не оценили подобного развлечения. Критики отметили, что в её возрасте ходить без нижнего белья просто неприлично, писал News.ru.