Сергей Зверев ведёт переговоры с пятью партиями о выдвижении в ГД

Стилист и шоумен Сергей Зверев, который принял решение баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия, ведёт переговоры с пятью партиями.
Как рассказал Зверев, если до поездки в Бурятию у него ещё были сомнения, то они исчезли после того, как он пообщался с людьми.
Когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остаётся, я иду баллотироваться в депутаты Госдумы... Любимые дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня, — сказал Зверев.
Стилист рассказал, что сейчас у него есть предложения от пяти партий, одна из которых — парламентская, он также не исключает вариант и самовыдвижения. Зверев добавил, что для принятия решения ему придётся вернуться в Москву, чтобы лично встретиться с представителями этих партий,
Как писал NEWS.ru, Сергей Зверев известен своей активной позицией в защиту озера Байкал. 3 марта известный парикмахер провёл одиночный пикет напротив Московского Кремля. Акция была направлена против запуска производства по розливу байкальской воды в рабочем посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области, где Зверев провёл своё детство.
25 июня стало известно, что суд Бурятии приостановил строительство китайского завода по производству питьевой воды на берегу Байкала.
Зверев — абсолютный чемпион Европы и чемпион мира по парикмахерскому искусству, почетный профессор государственного Киевского национального университета культуры.