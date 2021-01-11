Сергей Зверев ведёт переговоры с пятью партиями о выдвижении в ГД

https://static.news.ru/photo/95940ef2-5425-11eb-88b4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Зверев Фото: zverevsuperstar/instagram.com

Стилист и шоумен Сергей Зверев, который принял решение баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия, ведёт переговоры с пятью партиями.

Как рассказал Зверев, если до поездки в Бурятию у него ещё были сомнения, то они исчезли после того, как он пообщался с людьми.

Когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остаётся, я иду баллотироваться в депутаты Госдумы... Любимые дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня, — сказал Зверев.

Стилист рассказал, что сейчас у него есть предложения от пяти партий, одна из которых — парламентская, он также не исключает вариант и самовыдвижения. Зверев добавил, что для принятия решения ему придётся вернуться в Москву, чтобы лично встретиться с представителями этих партий, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Сергей Зверев известен своей активной позицией в защиту озера Байкал. 3 марта известный парикмахер провёл одиночный пикет напротив Московского Кремля. Акция была направлена против запуска производства по розливу байкальской воды в рабочем посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области, где Зверев провёл своё детство.

Кампанию в защиту озера шоумен начал 21 февраля, опубликовав большой пост, посвящённый ситуации в Култуке. Он возмутился тем, что завод будет выкачивать байкальскую воду для продажи в Китай. По словам Зверева, проект реализует ООО «Аквасиб», которое на 99% принадлежит китайской компании.

25 июня стало известно, что суд Бурятии приостановил строительство китайского завода по производству питьевой воды на берегу Байкала.

Зверев — абсолютный чемпион Европы и чемпион мира по парикмахерскому искусству, почетный профессор государственного Киевского национального университета культуры.