https://static.news.ru/photo/2c80dc10-38f6-11ea-b8c3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Зверев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын известного стилиста Сергея Зверева передумал судиться с отцом. При этом налаживать с ним отношения он не торопится.

Я решил, что нервы дороже, не пойду ни в какой суд, ещё на юристов деньги тратить... — цитирует Зверева-младшего StarHit.

Он добавил, что по-прежнему не общается с отцом и не виделся с ним «уже сто лет».

Причиной конфликта стало желание Зверева-младшего найти своих биологических родителей после того, как он узнал, что является приёмным ребёнком стилиста. Тот сыну помогать отказался. В ответ на это Зверев-младший пригрозил отсудить у него квартиру в центре Москвы.

Кроме того, разладу между отцом и сыном способствовал второй брак последнего. Зверев-старший не одобрил выбор сына и не присутствовал на свадьбе.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Зверев-старший обратился в Европейский суд по правам человека после того, как его оштрафовали за пикет у стен Кремля в защиту Байкала. Сумма взыскания составила 15 тысяч рублей.