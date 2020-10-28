Сергей Жуков рассказал о поступках, за которые ему стыдно

https://static.news.ru/photo/b6421e08-1926-11eb-9418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился в своём Instagram теорией о том, что люди предпочитают говорить о своих успехах, а о неудачах не рассказывают.

Также музыкант рассказал о ситуациях из своей жизни, за которые ему стыдно, и попросил подписчиков относиться к этому проще. Самыми распространёнными из них были случаи, когда он забывал слова песен во время концертов.

Кроме того, однажды он не поздравил друга с днём рождения, во время романтического ужина перевернул на себя тарелку с рыбным салатом. Также на важном мероприятии у него порвались сзади штаны. Ещё однажды он забыл имя коллеги, из-за чего пришлось целую неделю обращаться к нему безлично, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал о том, что студенческие годы лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова пришлись на начало 90-х. Чтобы выжить, он торговал на рынке кассетами и компакт-дисками.