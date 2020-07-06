Сергей Жуков рассказал, как группа «Руки вверх!» заработала первые деньги

https://static.news.ru/photo/8eff7a92-bf95-11ea-8d9c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жуков Фото: АГН Москва

Музыкальная группа «Руки вверх!» заработала свой первый гонорар в 1997 году в Уфе на «сходке» преступных группировок из Башкирии и Татарстана, рассказал лидер коллектива Сергей Жуков.

Наше выступление заказали в городе Уфе на какую-то турбазу. Когда спросили: «А что там? Свадьба или что?», нам сказали: «Нет, это две преступные группировки братаются из Башкирии и Татарстана, — сказал Жуков.

Сам музыкант вспоминает этот концерт как самый необычный и страшный за всю историю граппы.

По его словам, всё происходило в большом актовом зале с длинным столом на сто человек. Музыканты исполнили лишь одну песню «Бандито».

При этом Жуков не уточнил, сколько заплатили группе за такое необычное выступление, но отметил, что большую часть гонорара пришлось потратить на музыкальную студию и отдать продюсерам.

Как ранее писал NEWS.ru, певица Сати Казанова рассказала, сколько получали артисты за выступления во время участия в «Фабрике звёзд». По словам бывшей участницы музыкального проекта, гастрольный тур коллектива длился полтора года, концертов было невероятно много и за каждый из них певцы получали по $100.