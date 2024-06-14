Сергей Жуков раскрыл секрет своего успеха

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сергей Жуков с супругой Региной и дочкой Никой

Российский певец, лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил на вручении премии МУЗ-ТВ, что всем обязан своей семье, передает корреспондент NEWS.ru. Музыкант вышел на красную дорожку с супругой Региной и дочкой Никой.

Без этих двух девушек я бы не написал те хиты, которые у меня есть, и поэтому не было бы этой красной дорожи и ничего остального. Все это ради них и из-за них, — заявил Жуков.

Ранее певец на ПМЭФ выразил мнение, что главным трендом в российском кинематографе является правдивость. По его словам, необходимо снимать о том, как живут люди в каждом городе России, тогда у зрителей будет большой интерес. Музыкант считает, что «трушность» также нужна детям и подросткам. Он заявил, что как отец пятерых детей понимает, что запрос на правдивость сейчас на первом месте, так как они ничему не верят.

Также Жуков заявил на полях ПМЭФ, что ностальгия по 1990-м не оправдана. Музыкант считает, что в те времена было мало хорошего.

До этого Жуков отмечал, что в киносфере важно ощущать конкуренцию и на что-то равняться. Поэтому проведение разного рода мероприятий, где определяются лучшие картины в том или ином направлении, необходимо, заключил он.