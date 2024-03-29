Сергей Жуков проиграл суд за права на несколько хитов группы «Руки вверх» Сергей Жуков не смог вернуть себе права на песни «Чужие губы» и «Крошка моя»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Жуков

Российский певец Сергей Жуков проиграл иск к бывшему продюсеру Андрею Маликову и к российскому музыкальному лейблу ООО «Издательство Джем» из-за спора о правах на песни группы «Руки вверх», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. В суде представители Жукова заявляли, что он не передавал права на 13 песен продюсеру и никаких контрактов между ними не заключалось. Разбирательство касалось в том числе хитов «Ну где же вы, девчонки», «Чужие губы» и «Крошка моя».

Было установлено, что Маликов работал продюсером группы и инициировал создание в 1998–1999 годах спорных фонограмм, финансировал их изготовление, а Жуков был автором и исполнителем. Суд отказал в удовлетворении иска Жукова, исходя из того, что истец знал о сложившихся между сторонами правоотношениях, но не оспаривал их на протяжении 20 лет.

Ранее Жуков проголосовал на выборах президента на участке в городе Тольятти. Певец специально открепился, чтобы заполнить бюллетень по дороге на гастроли. В администрации городского округа уточнили, что певец голосовал на участке, расположившемся в школе № 16. Жуков отметил, что вспомнил детство, когда ходил на выборы с самой, и почувствовал семейную атмосферу.