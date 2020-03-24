https://static.news.ru/photo/199f0b2c-6e10-11ea-9b21-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жуков с женой Региной Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков перенёс три операции из-за синяка, который образовался после падения на концерте. Синяк перерос в опухоль, врачи диагностировали у артиста грыжу.

Музыкант был очень расстроен случившимся и даже думал, что, может, больше никогда не выйдет на сцену.

На пустом месте меня свалило, причём страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела, — рассказал Жуков в эфире передачи «Цена красивой жизни» на телеканале «Россия 1».

Певец просил увезти его на лечение за границу и предлагал любые деньги, но врачи отвечали, что они понятия не имеют, какая болезнь у артиста.

В итоге Жукову привезли некий «экспериментальный аппарат», который ему помог.

Многокилограммовый, с которым я всё время ходил, он всё время что-то качал, весь в проводах, — поделился впечатлениями музыкант.

После этого певцу сделали ещё одну операцию, и сейчас он идёт на поправку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Сергей Жуков рассказал, что ему несколько раз предлагали заняться политической карьерой. Один из губернаторов готов доверить кумиру 90-х сектор культуры.