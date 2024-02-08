SHOT: Сергей Жуков отсудил миллион рублей у бара SHOT: Жуков взыскал 1 млн рублей с бара в Иркутске за нарушение авторских прав

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Жуков

Telegram-канал SHOT сообщил, что певец Сергей Жуков взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн рублей и вынудил заведение сменить название. По данным канала, в 2020 году исполнитель посещал бар и выступал там перед фанатами.

По информации SHOT, через два года после визита в заведение на улице Байкальской Жуков возмутился, что рестораторы используют название его группы, тем самым нарушая авторские права. Как отметил канал, представители артиста съездили в бар и сфотографировали вывески с надписями «Руки вверх». SHOT сообщает, что ущерб от использования каждой оценили в 200 тысяч рублей, в общей сложности их оказалось пять.

Как стало известно каналу, летом 2023 года Жуков подал иск в Арбитражный суд Иркутской области на владельцев бара с требованием взыскать один миллион рублей компенсации. По сведениям SHOT, исковое заявление удовлетворили в полном объеме, после этого название сменилось с «Руки вверх» на РВБ.

Ранее ТНТ сообщил, что Жуков стал первым наставником «Новой Фабрики звезд». Певец отметил, что генеральный директор телеканала Тина Канделаки долго уговаривала его согласиться на участие в шоу. Он добавил, что, когда телевизионный проект запустили впервые, он оказался настолько популярным, что у группы «Руки Вверх!» резко сократилось число концертов и корпоративов.