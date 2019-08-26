Актёр Сергей Жигунов, исполнитель главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» высказался о болезни своей партнёрши Анастасии Заворотнюк. С актрисой связывают и романтическое прошлое Жигунова.
Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, — сказал Жигунов в интервью изданию
Teleprogramma.pro.
Во время съёмок они не только сыграли влюблённую пару, но и по-настоящему влюбились друг в друга. Жигунов и Заворотнюк встречались с 2004 по 2008 годы.
Жигунов уверенно заявил, что «Настя не стала бы шутить со здоровьем».
Директор артистки накануне заявил, что она откроет правду в телеэфире, выход которого запланирован на сентябрь.
Ранее News.ru сообщал, что олимпийский призёр по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о том, что слухи об онкологическом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк не соответствуют истине.