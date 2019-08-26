https://static.news.ru/photo/9d8ad4e6-c845-11e9-a748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Klyushkin/ Russian Look/Global Look Press

Актёр Сергей Жигунов, исполнитель главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» высказался о болезни своей партнёрши Анастасии Заворотнюк. С актрисой связывают и романтическое прошлое Жигунова.

Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, — сказал Жигунов в интервью изданию Teleprogramma.pro .

Во время съёмок они не только сыграли влюблённую пару, но и по-настоящему влюбились друг в друга. Жигунов и Заворотнюк встречались с 2004 по 2008 годы.

Жигунов уверенно заявил, что «Настя не стала бы шутить со здоровьем».

Директор артистки накануне заявил, что она откроет правду в телеэфире, выход которого запланирован на сентябрь.

Ранее News.ru сообщал, что олимпийский призёр по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о том, что слухи об онкологическом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк не соответствуют истине.