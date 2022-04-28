Сергей Светлаков опроверг слухи об отъезде из России

Сергей Светлаков / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Сергей Светлаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал враньем информацию о своём якобы отъезде из России. Он также поделился своими творческими планами и заверил, что уже осенью планирует «встретиться со зрителем».

Врут. По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем-созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем, — подчеркнул Светлаков.

О возможном отъезде Светлакова заговорили в сети после того, как появилась информация о переносе шоу «ПрожекторПерисХилтон» из-за того, что ведущие артисты — Сергей Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян находятся не в России.

Ранее телеведущий Максим Галкин покинул телепроект «Сегодня вечером» на Первом канале. При этом неизвестно, кто станет новым ведущим вместо пародиста. Съёмки проекта возобновились после нескольких месяцев паузы.