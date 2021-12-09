Сергей Соседов признался в романе с украинским певцом

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что у него был непродолжительный роман с украинским певцом Петром Дмитриченко в 2010 году. Он уточнил, что речь идёт о флирте. Об этом он рассказал в интервью в программе «Алёна, блин».

Там не было таких уж близких отношений. Он мне прислал песни, ему хотелось как-то продвинуться. С его стороны интерес был обусловлен именно этим. Как-то возникла у нас такая симпатия. Он стал мне рассказывать о себе. Сказать, что был бурный роман... — сказал Соседов.

Критик также рассказал, что всё ещё ждёт идеального спутника жизни, который помог бы ему «открыть мир заново».

Ранее Соседов заявил, что он слишком много сделал для певицы Аллы Пугачёвой и заслужил от неё благодарности. Он рассказал, что многое делал для популяризации творчества российской певицы, однако не получил от неё ничего. В пример он привёл постоянные упоминания Пугачёвой в СМИ и работу с её песнями на музыкальном шоу на Украине.

Он также отметил, что мог этого не делать и сейчас в том же шоу отказывается от песен примадонны намеренно. Критик не считает это местью, он отметил, что просто больше не хочет продвигать певицу. В целом Соседов отметил, что Пугачёва хорошо к нему относится, они встречались на интервью и беседовали.