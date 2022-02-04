Сергей Шнуров рассказал, зачем снял клип «Шмарафон»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил, зачем создал клип «Шмарафон» и оскорбил в нём телеведущую и журналистку Ксению Собчак. В посте, размещённом в Instagram, певец рассказал, что люди по типу Ксении считают, что им всё позволено, и вызывают в нём раздражение. Певец также обвинил её в высокомерии.

Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна — типа нравственные камертоны, которые как-будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, — пишет музыкант (орфография сохранена. — NEWS.ru).

По его словам, скандальный клип, «сделанный по её же методу», был ответом и сатирой на её настоящее отношение к «неровне». При этом Шнуров признал, что песня была жёсткой и выходила за рамки, но обосновал это крайностью поведения Собчак и тем, что по-другому она не понимает.

Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке.

Песню в клипе «Шмарафон» исполняет солистка коллектива Зоя. Она сидит верхом на игрушечной лошади и называет Ксению Собчак «клячей» со «слезшим тефлоном», шутит по поводу смертельной аварии с участием телеведущей под Сочи и сомневается в том, что отцом единственного сына Собчак является бывший супруг Максим Виторган.

Отмечается, что поводом для клипа могло стать заявление Собчак о планах начать продавать собственные марафоны. Телеведущая и её бывший супруг рассказали, что разочарованы в Шнуре.