Иллюзионист Сафронов рассказал, что помогло ему победить рак Иллюзионист Сафронов: доброе слово помогло не пасть духом и победить рак

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Сергей Сафронов

Помочь в такой беде, как онкологическое заболевание, может доброе слово, которое настроит на выздоровление, рассказал в беседе с Пятым каналом иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов. В качестве примера он привел свою историю борьбы с раком.

Как рассказал артист, несколько лет назад он столкнулся с онкологическим заболеванием. Лечение было тяжелым, и поверить в выздоровление ему помогли слова лечащего врача. Сафронов признался, что однажды, выйдя из кабинета после общения с врачом, он осознал, что выздоравливает. По словам телеведущего, воодушевили его именно добрые слова поддержки. В результате артист победил болезнь.

Сафронов также назвал фразу, которую нельзя говорить человеку, столкнувшемуся со страшным диагнозом. Как рассказал артист, основываясь на собственном опыте, самым неприятным и раздражающим для больного является слово «держись». Выстоять поможет лишь мысль о том, что все будет хорошо, резюмировал иллюзионист.

Онкологическое заболевание у Сергея Сафронова было диагностировано в 2021 году. По словам артиста, 12-сантиметровая опухоль «размером с кулак» обволакивала легкие, сердце и сосуды. Из-за лимфомы Ходжкина в первой-второй стадии Сафронов был вынужден пройти несколько курсов химиотерапии.