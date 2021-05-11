Сергей Пенкин раскрыл секрет своего похудения на 22 кг

https://static.news.ru/photo/e30be182-b325-11eb-958d-96000091f725_660.jpg Фото: penkinofficial/instagram.com

Певец Сергей Пенкин заметно похудел, чтобы соответствовать коллегам по цеху. Как пишет «Экспресс газета», ему удалось сбросить 22 кг.

Все такие красивые, мне хотелось соответствовать, — рассказал артист.

В интервью Дмитрию Гордону Пенкин раскрыл секрет своей вновь обретённой стройности. По его словам, чтобы добиться желаемого, ему пришлось придерживаться жёсткой диеты. Он отказался от вредной пищи и ввёл в меню овощи, рыбу и мясо. При этом позднее он понял, что мясные продукты ему уже не так интересны. Все блюда певец готовил на пару, а также полностью отказался от сахара.

По его словам, после похудения ему пришлось полностью обновить гардероб и ушить концертные наряды.

Артист отметил, что очень доволен своим преображением. Он считает, что стал выглядеть моложе. Сейчас Пенкин старается удержать вес, однако это нелегко. Так, после Пасхи он набрал полтора килограмма.

Ранее звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина удивила поклонников стройной фигурой. Похудевшая артистка опубликовала в Instagram фотографию в роскошном наряде.