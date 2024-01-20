Сергей Лазарев женится? В кого влюбился артист, при чем здесь Влад Топалов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев рассказал, что влюблен и готов жениться. Кто покорил сердце артиста?

В кого влюбился Сергей Лазарев

Артист рассказывал, что во время съемок шоу «Аватар», где знаменитости скрываются за костюмами, масками и становятся неузнаваемыми, влюбился в Лису. По словам певца, она покорила его своим уровнем подготовки и энергетикой. За время съемок Лиса успела в шутку сделать предложение Лазареву и даже сыграть с ним свадьбу.

«В середине сезона Лиса женила меня на себе, а я к тому времени был уже влюблен в нее и был не против!» — говорил Лазарев.

Аватар Лисы настолько понравился членам жюри, что в какой-то момент они попытались саботировать разоблачение, хотя поняли, кто перед ними. Например, Тимур Батрутдинов и Марк Тишман до последнего не хотели называть имя Регины Тодоренко, хотя предполагали, что за аватаром скрывается именно телеведущая.

По правилам проекта со второй попытки участницу все равно предстояло раскрыть, поэтому во время голосования жюри единогласно назвали имя Тодоренко и оказались правы. Лазарев пошутил, что вместо телеведущей на сцене появится ее муж Влад Топалов, чтобы «устроить разборки», однако перед публикой появилась только скрывавшаяся за аватаром Лисы звезда.

«Я очень рад, что ты как певица громко о себе заявила, каждая песня просто супер, это первое. А второе: что с Топаловым будем делать?» — обратился к Тодоренко Лазарев.

Шутку певца девушка проигнорировала и поблагодарила жюри за возможность принять участие в проекте и радовать зрителей выступлениями.

«Это замечательный мир, и я так рада, что мы все с вами прокатились на этом аттракционе любви, души, радости вместе с нашими зрителями», — сказала Тодоренко и покинула сцену под бурные овации.

Какие отношения у Тодоренко и Лазарева

В середине декабря Лазарев устроил конфликт с Тодоренко и поп-королем Филиппом Киркоровым на съемках шоу «Маска». Во время новогоднего выпуска телеведущая, находившаяся в жюри, поздравила сидевшего рядом Киркорова с выходом нового видео. Лазарев, располагавшийся по другую руку от певицы, напомнил о себе.

«Ах! А у кого вышло фантастическое, красивое, невероятно нежное видео?» — задала вопрос зрителям Тодоренко, обращая камеру в сторону Киркорова.

«У меня», — прокомментировал за кадром Лазарев.

Позднее Тодоренко напомнила своим подписчикам в соцсетях о 10-й части комедии «Елки», где она сыграла одну из ролей вместе с Киркоровым.

«Ребята, у нас такой замечательный фильм, Регина, как ты там сыграла! Вас так мало там, мне хотелось вас много, мне хотелось вас больше!» — сделал комплимент Киркоров.

В беседу вмешался остающийся за кадром Лазарев.

«Просто у Филиппа гонорар очень большой, денег [для Тодоренко] чуть-чуть хватило!» — объявил он.

Певец не оставил без комментария и следующую фразу Киркорова, который похвалил игру Тодоренко.

«Ребята, смотрите, замечательное кино, я песенку там спел, Регина сыграла фантастическую роль...» — сказал Киркоров.

«Да так себе сыграла!» — перебил комментарием Лазарев, вызвав недоумение Тодоренко.

Киркоров ответил Лазареву на колкие комментарии. Певец счел поведение ведущего проявлением зависти. Лазарев поспешил сгладить углы, обернув все в шутку.

Что известно о личной жизни Сергея Лазарева

Несколько лет певец встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. В феврале 2020 года она рассказала, что рассталась с Лазаревым, потому что у них не совпадали взгляды.

В 2020 году Кудрявцева призналась в шоу «Алёна, блин», что у нее были серьезные намерения на будущее с певцом, она мечтала о ребенке от него. Но Лазарев заявил, что не воспринимал ведущую как жену и мать своих детей, а только хотел дружить с ней. Этими словами музыкант спровоцировал слухи, что Кудрявцева служила ему для маскировки нетрадиционной ориентации.

Телеведущая сказала, что любила Лазарева. Причиной расставания Кудрявцева назвала «помешательство» певца на своей работе. Он делал ставку не на семью, а на заработок и гастроли. Бороться за такие отношения телеведущая не стала.

Сейчас Лазарев воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью: 9-летнего сына Никиту и 6-летнюю дочь Анну. В 2019 году во время беседы с журналом Hello! певец признался, что его дети пока не спрашивают о том, где их мама.

«Раньше у меня было одно солнце. А теперь у меня два солнца. И теперь я еще быстрее бегу домой, еще больше радуюсь, еще больше воодушевлен и окрылен», — прокомментировал артист появление дочери в программе «Секрет на миллион».

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