https://static.news.ru/photo/a02ee66e-72ba-11e9-9c5b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Сергей Лазарев впервые показал фотографию своей годовалой дочери Ани. По его словам, ребёнок учится ходить и активно ползает.

Артист добавил, что его сын — Никита — с радостью принял сестру, заботится о малышке и «души в ней не чает». Знаменитый отец старается уделять крохе как можно больше внимания и часто скупает красивые наряды, превращая девочку в принцессу. Ей нравится всё розовое, рассказал звезда шоу-бизнеса в эфире НТВ. Запись передачи «Секрет на миллион» опубликована на сайте YouTube .

По словам исполнителя, у обоих его детей одни и те же биологические родители. Но вынашивали Никиту и Аню разные женщины. Во второй раз артист вновь обратился к услугам суррогатной матери.

Ранее Сергей Лазарев рассказал о добровольном домашнем затворничестве. Это произошло, когда артист впервые стал отцом. В 2014 году родился его единственный сын Никита. О том, кто является мамой звёздного наследника, по-прежнему неизвестно. Сам певец принимает активное участие в воспитании сына, но до сих пор старается скрывать его от телекамер, писал News.ru.