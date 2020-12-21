Сергей Лазарев впервые показал свою двухлетнюю дочку

https://static.news.ru/photo/f007a9aa-42d4-11eb-813f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: lazarevsergey/instagram.com

Певец Сергей Лазарев впервые показал фотографию со своей двухлетней дочкой Аней. Ранее артист только однажды сообщил о ней в программе «Секрет на миллион».

Тогда СМИ рассказали, что девочка, как и старший сын Лазарева, родились от суррогатной матери. Многие считают, что их родительницей является давняя подруга певца Анна Белодедова.

На фото, которое Лазарев опубликовал в Instagram, он вместе с шестилетним сыном Никитой и двухлетней дочкой Аней позируют возле новогодней ёлки. Вся троица просто светится от счастья.

Как написал певец в комментарии к снимку, для него как для артиста Новый год — это всегда горячий сезон в работе: записи программ для ТВ, фотосессии, мероприятия, везде надо успеть. Но «во всей этой суете очень важно уделять много времени семье и дому», отметил он.

Для меня Новый год в первую очередь семейный праздник. Это ёлка, подарки, детский смех и наши семейные традиции. Непередаваемая атмосфера праздника и позитивные эмоции, которыми заряжаешься на весь декабрь. Ну, и конечно же, подарки, которые приятно не только получать, но и дарить, — написал Лазарев.

Подписчики оценили улыбки на лицах детей и наградили их самыми тёплыми комплиментами.

Ранее к праздничному оформлению дома к Новому году приступила Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка нарядила в золото новогоднюю ёлку и начала оформлять интерьер. Весь процесс украшения жена пресс-секретаря президента сняла на видео. В декоре интерьера фигуристка собиралась использовать всевозможные шары разных размеров и расцветок, писал NEWS.ru.