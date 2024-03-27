Сергей Лазарев рассказал, как узнал о теракте в «Крокусе» Лазарев: о теракте в Москве узнал с цветами в руках после концерта в Мурманске

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев узнал о теракте в «Крокус Сити Холле» сразу после своего шоу в городе Мурманске, передает корреспондент NEWS.ru. Об этом артист рассказал за кулисами мемориального концерт «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». О произошедшем в Москве ему рассказали сразу после занавеса шоу.

Я в этот момент был в Мурманске. У меня заканчивался концерт. Закрывается экран, финал шоу. Я стоял с цветами и мне сказали, что произошло в Москве. Я тут же побежал звонить близким, тем людям, кто мог быть там, — рассказал певец.

Певец добавил, что его звукорежиссер иногда работает с группой «Пикник», но в этот день он был с ними на гастролях. При этом он подтвердил, что одна девушка из команды «Пикника» погибла.

Артист отметил, что участвует в благотворительности в связи с ситуацией. Но Лазарев посетовал, что публичным людям сложно как говорить о своих вложениях в эти помогающие инициатива, так и молчать о них.

Я оказываю помощь, я просто не очень об этом кричу. Такая ситуация для публичного человека: скажешь — скажут, что пиарится. Не скажешь — скажут, что ничего не сделал. Мы заложники ситуации, — говорит артист.

Лазарев говорил, что отменять концерты в дни после траура не следует. По его словам, музыка помогает справляться в тяжелые времена, порой живые концерты вытаскивают людей из депрессивных состояний.