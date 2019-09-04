https://static.news.ru/photo/21cd232e-cf14-11e9-9b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Известный исполнитель Сергей Лазарев признался, что он расплакался во время записи новой песни, потому что она получилась невероятно чувственной и трогательной.

Пою и начинаю плакать, ком в горле, — написал певец в Instagram.

По его словам, композиция тронула даже звукорежиссёра. Он тоже не смог сдержать слёзы.

Коллеги по цеху в комментариях поддержали музыканта. Композитор Игорь Крутой написал, что Лазарев является «личностью огромного размера» и пожелал ему удачи.

Интонировал немного не так, — прокомментировала публикацию бывшая возлюбленная певца Лера Кудрявцева.

Ранее Лазарев и Егор Крид возмутились действиями московского полицейского, который ударил в живот женщину при задержании во время несогласованной акции. При этом певцы дали оценку произошедшему в достаточно грубой форме.