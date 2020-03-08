https://static.news.ru/photo/88690924-6139-11ea-b755-fa163e074e61_660.jpg Фото: lazarevsergey/instagram.com

Популярный певец Сергей Лазарев поздравил россиянок с Международным женским днём.

Участник Евровидения-2019 опубликовал видео, с помощью которого передал своим поклонникам хорошее настроение. Сейчас он находится в Саратове, где у него пройдёт концерт.

С 8 Марта, дорогие и любимые наши дамы! Желаю вам гармонии, счастья, здоровья, а самое главное — любви! — пожелал музыкант.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днём и в выступлении отметил поразительные качества женщин.