Сергей Лазарев поздравил Алекса Малиновского с днём рождения

https://static.news.ru/photo/eadb1dd0-c21f-11ea-bb9e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский популярный певец Сергей Лазарев поздравил своего коллегу по цеху Алекса Малиновского с днём рождения. Молодые люди вместе отдыхают в Сочи.

Алексу и его брату-близнецу Григорию исполнилось по 36 лет. По этому поводу они решили устроить вечеринку. На праздник пришли около 20 гостей.

Сашка, Гришаня! С днём Рождения, — написал Сергей Лазарев в сторис Instagram.

Исполнитель также опубликовал трогательное фото братьев, на котором они держат тарелки с кусочками торта.

Так вышло, что мы с братом не отмечали день рождения. Это наш первый раз, когда мы решили его прям отметить, — признался именинник.

Поклонники давно считают, что у Лазарева роман с Малиновским. Мужчин часто видели вместе. Прошлое лето они провели в США, не показывая друг друга в своих социальных сетях. Однако их выдавали снимки, которые были сделаны в одинаковых местах.

Сейчас звёзды показывают друг друга в сторис Instagram. Они развлекаются на яхте, танцуют, поют и практикуют прыжки в Чёрное море. Рядом с ними заметили блондинку, которая похожа на Леру Кудрявцеву.

Отечественные курорты освоили многие знаменитости РФ. Например, телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Адлере, актриса Анна Банщикова опубликовала фото с озера Абрау (Краснодарский край). Однако певице Жасмин удалось улететь в Израиль, где живут её родственники. Полёты за рубеж из РФ приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

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