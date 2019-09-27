Певец Сергей Лазарев попросил бывшую подружку Леру Кудрявцеву бросить своего мужа-хоккеиста. Лазарев стал гостем программы «Секрет на миллион», которая выйдет в эфир 29 сентября.
Певец ответил на вопрос в закрытом конверте, который и для ведущей оказался непростым. Как позже сказала сама Кудрявцева, и сам вопрос её шокировал, и ответ, который на него дал Лазарев, сообщает Teleprogramma.pro.
Когда-то Лазарев и Кудрявцева встречались, и поэтому женщине было нелегко сдерживать эмоции, выспрашивая тайны у своего бывшего.
Я не знала этого о человеке, с которым пять долгих лет находилась в отношениях. И мне было нелегко держать себя в руках и контролировать эмоции, — написала ведущая в авторской колонке сайта.
После съёмок, по её словам, она до сих пор не может прийти в себя и не знат, как относиться к услышанному от своего бывшего бой-френда.
Ранее News.ru сообщал, что известный исполнитель Сергей Лазарев признался, что он расплакался во время записи новой песни, потому что она получилась невероятно чувственной и трогательной.