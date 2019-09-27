https://static.news.ru/photo/d2a63966-e179-11e9-a6f3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Сергей Лазарев попросил бывшую подружку Леру Кудрявцеву бросить своего мужа-хоккеиста. Лазарев стал гостем программы «Секрет на миллион», которая выйдет в эфир 29 сентября.

Певец ответил на вопрос в закрытом конверте, который и для ведущей оказался непростым. Как позже сказала сама Кудрявцева, и сам вопрос её шокировал, и ответ, который на него дал Лазарев, сообщает Teleprogramma.pro.

Когда-то Лазарев и Кудрявцева встречались, и поэтому женщине было нелегко сдерживать эмоции, выспрашивая тайны у своего бывшего.

Я не знала этого о человеке, с которым пять долгих лет находилась в отношениях. И мне было нелегко держать себя в руках и контролировать эмоции, — написала ведущая в авторской колонке сайта.

После съёмок, по её словам, она до сих пор не может прийти в себя и не знат, как относиться к услышанному от своего бывшего бой-френда.

Ранее News.ru сообщал, что известный исполнитель Сергей Лазарев признался, что он расплакался во время записи новой песни, потому что она получилась невероятно чувственной и трогательной.