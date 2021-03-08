Сергей Лазарев поделился откровенным танцем в честь 8 Марта

https://static.news.ru/photo/e7ce66b6-8087-11eb-86f9-96000091f725_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лазарев станцевал у края бассейна в честь Международного женского дня. Видео «горячего» выступления певца опубликовано в Instagram.

На кадрах Лазарев снимает халат на краю бассейна и танцует под знаменитый хит Джо Кокера из фильма «Восемь с половиной недель».

Подпевает артист себе сам. По ролику понятно, что вода в бассейне тёплая — от неё идёт пар, так что удивить прекрасных дам у певца не получается. Хотя видно, что за окном помещения лежит снег и на улице холодно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев со своей партнёршей Екатериной Осиповой заняли первую строчку в рейтинге танцевального телевизионного проекта «Танцы со звёздами». Паре удалось обойти сильных конкурентов — Екатерину Гусеву, Антона Шагина, Екатерину Шпицу и Даву.