https://static.news.ru/photo/73ac01f8-6d32-11ea-867e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: АГН «Москва»

Певец Сергей Лазарев стал временно безработным из-за карантина, введённого в связи с коронавирусом COVID-19.

По словам исполнителя, карантин нарушил все его планы, так как на неопределённое время отменились поездки и концерты, съёмки, спектакли, сообщил он в Instagram.

Лазарев выразил надежду, что скоро ситуация в стране улучшится, а ограничительные меры будут отменены, передают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что Анна Семенович отменила концерты в Казахстане из-за пандемии коронавируса. Гастроли были запланированы на середину марта. Совместный тур певицы с Митей Фоминым будет перенесён на осень из-за ограничительных мероприятий, которые введены в ряде районов республики.

Об отмене концертов объявила и Светлана Лобода. Её гастроли в Германии, которые должны были состояться в мае, перенесены на неопределённое время. Немецкое правительство также отменило все массовые мероприятия в стране.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.